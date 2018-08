Eto’o laat contract na halfjaar ontbinden en staat mogelijk voor einde loopbaan

Samuel Eto’o staat niet langer op de loonlijst bij Konyaspor. De Turkse club laat vrijdagavond via de officiële kanalen namelijk weten dat het contract van de 37-jarige spits uit Kameroen in onderling overleg is ontbonden.

Eto’o had nog een contract tot medio 2019 bij Konyaspor, maar zal die termijn dus niet uitzitten. De aanvaller streek in januari van dit jaar neer in de Torku Arena en verbond zich vervolgens voor achttien maanden aan de groenhemden. Hij kwam daarna tot vijf doelpunten in dertien competitieoptredens en behoedde de club daarmee het afgelopen seizoen voor degradatie in de Süper Lig.

Eto’o is door de ontbinding van zijn contract nu vrij om te gaan en staan waar hij wil. Hij speelde eerder in Europa voor Antalyaspor, Sampdoria, Everton, Chelsea, Anzhi Makhachkala, Internazionale, Barcelona, Real Mallorca, Espanyol, Leganés en Real Madrid.