Digne over ‘gevoelige’ tatoeage: ‘Ik heb Liverpool twee keer afgewezen!’

Lucas Digne is vrijdag officieel voorgesteld als aanwinst van Everton. The Toffees betaalden Barcelona naar verluidt 14 miljoen euro voor de verdediger, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 22 miljoen. Sommigen vroegen zich echter af of Digne niet liever voor rivaal Liverpool zou spelen, gezien de tatoeage op zijn arm.

Op de borst van de 25-jarige Fransman staat 'I Never Walk Alone' getatoeëerd, maar dat heeft volgens Digne 'niets te maken' met voetbal, laat staan met het motto van Liverpool. "Ik heb Liverpool twee keer afgewezen. Ik ben een blue! Everton is een grote club met een prachtige geschiedenis. Ik hoop veel te kunnen spelen en de fans te verblijden met onze manier van voetbal", vertelt hij aan Everton TV.

Een bericht gedeeld door Lucas Digne (@lucasdigne) op 6 Jun 2015 om 3:55 (PDT)

"Het gaat om mijn ouders", legt Digne zijn tatoeage uit. "Toen ik drie of vier jaar was en voor het eerst naar school ging, gaven ze me een ketting met die woorden erop. Toen ik achttien jaar was en voor Lille speelde, liet ik die tattoo zetten. Misschien zijn Liverpool-fans nog boos, omdat ik twee keer 'nee' heb gezegd tegen de club. Dat was toen ik van Lille naar Parijs ging en nadat ik wegging uit Rome."

Barcelona nam Digne in de zomer van 2016 voor circa 16,5 miljoen euro over van Paris Saint-Germain. Eerder speelde de linksback in het shirt van AS Roma, dat hem een seizoen huurde van les Parisiens, en Lille OSC. Zijn contract bij Barcelona liep nog tot medio 2021. "In Rome speelde ik ook goed voetbal. In Barcelona heb ik veel progressie geboekt als speler en ben ik gegroeid als mens", blikt hij terug.

"Ik speelde met de beste spelers ter wereld. Daar krijg je karakter van en het helpt tijdens de trainingen en de wedstrijden, omdat je het maximale wilt geven. Ik hoop hier mijn beste voetbal te laten zien in de beste competitie ter wereld. Iedereen houdt van de Premier League", aldus de 21-voudig international van Frankrijk.