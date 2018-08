‘Sergio Ramos rekt vakantie opnieuw en zorgt voor irritaties’

Sergio Ramos keerde woensdag terug van vakantie en zorgde daarmee voor verbaasde blikken bij Real Madrid. De verdediger nam voor het tweede jaar op rij langer vrijaf dan zijn ploeggenoten. Niet iedereen binnen Real Madrid voelt zich daar 'comfortabel' bij, schrijft Marca vrijdag.

Ramos werd met Spanje op 1 juli uitgeschakeld op het WK, in de achtste finale tegen Rusland. Collega-internationals Isco, Nacho, Dani Carvajal, Lucas Vázquez en Marco Asensio keerden op 25 of 26 juli terug op het trainingsveld, terwijl Dani Carvajal de training op 29 juli hervatte. Ramos liet nog langer op zich wachten. De aanvoerder had weliswaar toestemming gekregen, maar niet iedereen is blij met de situatie.

"Zijn belang in de kleedkamer valt niet te ontkennen en daar geniet hij het volledige respect, maar niet iedereen voelt zich comfortabel met deze situatie", aldus Marca. Ramos sloot zich een dag na het duel met Manchester United (2-1 nederlaag) op de International Champions Cup aan bij de selectie.

Voor Real Madrid staan er nog twee wedstrijden op het programma op het toernooi. In de nacht van zaterdag op zondag is Juventus de tegenstander; drie dagen later wacht AS Roma. De Koninklijke bereidt zich voor op het duel met Atlético Madrid van 15 augustus om de Europese Supercup. De afgelopen twee jaar wist men die prijs te pakken.