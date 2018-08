Brands strikt kersvers Europees kampioen: ‘Ik wil leren van Stekelenburg’

Arsenal heeft João Virgínia verkocht aan Everton. De achttienjarige doelman tekent voor drie seizoenen op Goodison Park, zo maken beide clubs vrijdagavond bekend. De transfersom wordt niet gepubliceerd; Virgínia had nog een verbintenis voor een jaar in het Emirates Stadium.

De jeugdinternational van Portugal is afkomstig uit de jeugdopleiding van Benfica. Hij verkaste in 2015 naar Arsenal en was vorig seizoen goed voor 22 wedstrijden. Hij kwam uit voor zowel de Onder-18 als de Onder-23 van Arsenal. Bovendien maakte Virgínia deel uit van de Portugese selectie Onder-19 die zondag ten koste van Italië Europees kampioen werd in Finland. De sluitpost had vanwege een blessure van eerste keus Diogo Costa een basisplek in de finale.

Virgínia is 'heel blij' om zich te voegen bij Everton, vertelt hij op de clubsite. "Ik hoop veel te leren van de keepers hier. Jordan Pickford heeft een fantastisch seizoen en WK achter de rug. Maarten Stekelenburg is ook een heel ervaren keeper. Dit is een grote kans voor mij." Virgínia is na Lucas Digne en Richarlison de derde zomeraankoop van Everton en technisch manager Marcel Brands.