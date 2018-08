Ronaldo vraagt Juventus om transfer van 50 miljoen

Indien Ruben Loftus-Cheek weinig speeltijd krijgt bij Chelsea, wil hij op huurbasis vertrekken. De middenvelder werd vorig seizoen door the Blues verhuurd aan Crystal Palace. (Daily Telegraph)

Jérôme Boateng is bij Manchester United aangeboden. De Duitse verdediger is voor een bedrag van zestig miljoen euro op te halen bij Bayern München, dat hem deze zomer graag zou willen lozen. (Daily Star)

Voor de transferdeadline wil Wolverhampton Wanderers zijn clubrecord nog verbreken voor de komst van Adama Traoré. The Wolves hebben een bedrag van 22 miljoen euro over voor de aanvaller van Middlesbrough. (Daily Telegraph)