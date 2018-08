‘Modric gaat Pérez persoonlijk vragen om transfer naar Inter’

Luka Modric wil naar Internazionale, zo claimt La Gazzetta dello Sport vrijdag. De middenvelder is volgens de Italiaanse sportkrant van plan om in gesprek te gaan met voorzitter Florentino Pérez van Real Madrid. Modric hoopt de preses ervan te overtuigen mee te werken aan een transfer. Tot dusver toont Pérez zich daar niet toe bereid.

Modric keert volgende week terug van vakantie, nadat hij met Kroatië de WK-finale bereikte. De spelmaker is volgens La Gazzetta dello Sport op zoek naar nieuwe uitdagingen en ziet Inter als een perfecte vervolgstap. Zijn zaakwaarnemer Vlado Lemic is momenteel in Milaan, al stipt de krant aan dat de belangenbehartiger ook Sime Vrsaljko vertegenwoordigt. Die tekende deze week een contract bij Internazionale op huurbasis van Atlético Madrid.

Pérez wees donderdag op de transferclausule van Modric, die 750 miljoen euro bedraagt. "De enige manier waarop een vertrek van Modric mogelijk is, is als iemand 750 miljoen euro betaalt", zei de bestuurder tegen Marca. Modric heeft nog een contract voor twee seizoenen in het Santiago Bernabéu. Hij verdient 9 miljoen euro per jaar in Madrid en kan er volgens de Corriere della Sera financieel op vooruit gaan in Milaan, met een vierjarig contract à 11,5 miljoen euro per jaar.

Modric, 32 jaar, maakte medio 2012 voor minimaal dertig miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Real Madrid. Hij was sindsdien goed voor 166 competitiewedstrijden, waarin hij 9 doelpunten maakte. Met het eventuele aantrekken van Modric heeft Inter een antwoord op de transfer van Ronaldo naar Juventus. Bij Inter zou Modric landgenoten als Marcelo Brozovic, Ivan Perisic en Vrsaljko treffen.