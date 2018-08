Ajax laat ‘talentvolle verdediger’ transfervrij vertrekken naar promovendus

Leeroy Owusu is speler van De Graafschap. De Eredivisionist meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat de linksback overkomt van Ajax, waar hij nog tot medio 2019 vastlag. De Graafschap en Owusu zijn een contract voor twee seizoenen overeengekomen, waarbij de promovendus de optie heeft de verbintenis met een jaar te verlengen.

Owusu komt transfervrij over van de Amsterdamse club, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2014 zijn debuut maakte bij Jong Ajax. In 2016 werd de 21-jarige verdediger uitgeleend aan Excelsior en een jaar later aan Almere City FC, waar hij 37 wedstrijden voor speelde. "We zijn blij dat de overgang van Leeroy eindelijk rond is”, aldus Peter Hofstede.

Ajax en De Graafschap onderhandelden wekenlang over de transfer en nu is het dus definitief rond. “We zochten een talentvolle verdediger die al wel de nodige ervaring had. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij zo'n 100 wedstrijden betaald voetbal in de benen", besluit de manager voetbalzaken van de club uit Doetinchem.