Higuaín prijst ‘fantastische’ Nederlander: ‘Hij was erg belangrijk voor me’

Gonzalo Higuín werd vrijdagmiddag officieel gepresenteerd bij AC Milan. De spits, die net als Mattia Caldara Juventus heeft ingeruild voor i Rossoneri, zei op de persconferentie dat hij uitkijkt naar zijn tijd in Milaan. De dertigjarige spits kon ook naar Chelsea, maar Higuaín had een goede reden om Milan te verkiezen boven de Londenaren.

“De waardering die ik heb voor Maurizio Sarri (de nieuwe manager van Chelsea, red.) is niet nieuw”, begon de Argentijn. “Maar hij as de enige persoon die mij daar wilde hebben, terwijl hier iedereen mij wilde hebben. Dat is het beste gevoel dat een speler kan hebben. Dat is de motivatie en het geloof die nodig zijn”, wordt de spits geciteerd door onder meer Sky Italia.

Er wordt algemeen aangenomen dat de komst van Cristiano Ronaldo naar Juventus er mede voor heeft gezorgd dat Higuaín moest vertrekken. De ervaren aanvaller baalt er niet van dat hij nu niet kan samenspelen met de Portugees. “Nu ben ik opgetogen over deze nieuwe uitdaging, ik heb al met Ronaldo samengespeeld”, doelt hij op zijn tijd bij Real Madrid.

Bij de Spaanse grootmacht werkte Higuaín ook samen met Ruud van Nistelrooij en de Argentijn heeft lovende woorden over voor de Nederlander: “Ik heb hem ontmoet toen ik negentien jaar oud was. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik mij ontwikkelde. Hij vertelde mij dat ik kalm moest blijven als ik niet scoorde. Hij is een fantastisch persoon, hij was erg belangrijk voor me.”