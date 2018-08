Koeman en Gudde reiken Johan Cruijff Schaal uit aan Feyenoord of PSV

De Johan Cruijff Schaal wordt zaterdagavond gezamenlijk uitgereikt door Ronald Koeman en Eric Gudde, zo heeft de KNVB vrijdag bekendgemaakt. De wedstrijd tussen landskampioen PSV en bekerhouder Feyenoord begint om 18.00 uur in het Philips Stadion.

Koeman kwam als speler uit voor zowel PSV als Feyenoord. Bovendien had hij beide clubs als trainer onder zijn hoede. Hij reikt zaterdag de schaal uit vanuit zijn rol als ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation. Gudde is sinds vorig jaar directeur betaald voetbal van de KNVB. Daarvoor was hij jarenlang algemeen directeur van Feyenoord.

Als trainer won Koeman de Johan Cruijff Schaal zelf twee keer. In 2002 deed hij dat als trainer van Ajax; in 2009 met AZ. De editie van zaterdag is de 23ste sinds de prijs bekendstaat als de Johan Cruijff Schaal en in totaal de 29ste editie van de Supercup. PSV is recordhouder met elf titels. Daarna volgen Ajax (acht) en Feyenoord (drie).