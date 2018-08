Talent van Man City strijkt als negende zomeraanwinst neer bij Eredivisionist

Luka Ilic is officieel speler van NAC Breda komend seizoen. De Eredivisionist meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat de negentienjarige Serviër voor een jaar wordt gehuurd van Manchester City. Ilic was al enige tijd in Breda in afwachting van het nodige papierwerk en is inmiddels speelgerechtigd voor de Parel van het Zuiden.

“Met Luka hebben we een jonge talentvolle voetballer met veel potentie aan de selectie toegevoegd”, aldus technisch directeur Hans Smulders op de clubsite. “Hij ontwikkelt zich in een razendsnel tempo en heeft het afgelopen seizoen bij Rode Ster laten zien dat hij klaar is voor een vervolgstap in een nieuwe competitie. We zijn blij dat we van zowel City als Luka zelf het vertrouwen krijgen om zijn ontwikkeling voor te zetten in Breda.”

“Met zijn spelinzicht, creativiteit en aanvallende kwaliteiten is hij een uitstekende toevoeging op het middenveld. Daarnaast heeft hij een goede voorzet en kan hij ook uit de voeten als vleugelspeler.” De Serviër is het vierde talent van City dat deze zomer aansluit, na Arijanet Muric, Paolo Fernandes, die vorig seizoen ook al actief was bij NAC, en Erik Palmer-Brown. NAC strikte daarnaast ook Pele van Anholt, Gervane Kastaneer, Mikhail Rosheuvel, Jurich Carolina en Greg Leigh.

“Ik ben erg blij dat ik komend seizoen in Breda mag spelen”, reageert de jonge middenvelder op zijn transfer. “Na de goede verhalen die ik de afgelopen tijd heb gehoord over de club en de supporters heb ik heel veel zin om te beginnen aan het nieuwe seizoen. Ik ga mijn uiterste beste doen om het beste uit mezelf te halen en het mooiste voetbal te spelen dat ik kan!”