Hübner verblijdt Feyenoord-fans en gaat in op Willems en Elia

Steven Berghuis staat niet voor een transfer naar Eintracht Frankfurt, zo verzekert sportief directeur Bruno Hübner van de Bundesliga-club. Volgens Voetbal International onderzoekt Eintracht de mogelijkheden voor een bod op de buitenspeler van Feyenoord, maar dat wordt door Hübner ontkent. Berghuis zou momenteel geen optie zijn.

"Misschien hebben we ons weleens met hem beziggehouden, maar hij is nu geen issue", reageert de directeur in een interview met de Frankfurter Rundschau, waarin hij ingaat op verschillende transfergeruchten die de ronde doen. Zo stelt hij ook dat Eljero Elia 'geen issue' is; de aanvaller van Medipol Basaksehir zou de eerste keuze zijn geweest, voordat Eintracht uitkwam bij Berghuis. Basaksehir wil Elia immers niet laten gaan.

Jetro Willems zou ondertussen in de belangstelling staan van Fulham en AS Roma. Dat weerspreekt Hübner niet, maar een transfer lijkt desondanks ver weg. "Het is altijd de vraag welke alternatieven je hebt en wat we zouden krijgen voor een transfer. We kijken er nu niet naar." Volgens de Frankfurter Rundschau zou een bod op Willems in ieder geval hoger dan tien miljoen euro moeten zijn. Trainer Adi Hütter heeft al genoeg problemen, zo schrijft de krant, en is niet van plan om de bezetting van de linksbackpositie toe te voegen aan die lijst.

Berghuis speelde tot dusverre 80 wedstrijden voor Feyenoord en daarin kwam hij tot 31 treffers en 24 assists. De linkspoot debuteerde in het profvoetbal bij FC Twente en kwam ook nog uit voor VVV-Venlo, AZ en Watford. In augustus 2016 keerde hij bij Feyenoord terug in het Nederlandse voetbal en een jaar later werd hij voor een transfersom van ongeveer zesenhalf miljoen euro definitief ingelijfd door de Rotterdammers.