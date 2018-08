Leegloop Chelsea dreigt: ‘Verwacht dat hij blijft, daar heb ik vertrouwen in’

Willian wordt de laatste weken nadrukkelijk in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Chelsea. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler werd de laatste tijd gelinkt met Manchester United, Barcelona en Real Madrid, maar Maurizio Sarri, sinds kort de manager van the Blues, ziet een vertrek van de 29-jarige Braziliaan niet gebeuren.

Willian keerde donderdag terug op het trainingsveld van de Londenaren, vijf dagen nadat zijn rentree gepland stond. “Ik heb gisteren met hem gesproken over zijn late terugkomst”, begint Sarri vrijdag, geciteerd door verschillende Engelse media, waaronder de Daily Mail. “Ik heb met hem niet gesproken over zijn toekomst. Het was een erg positief gesprek.”

“Ik kijk met een goed gevoel op dat gesprek terug. Volgens mij is er geen sprake van een ‘Willian-probleem’. Ik verwacht dat hij blijft, daar heb ik veel vertrouwen in.” De Italiaanse oefenmeester weet dat ook onder anderen Eden Hazard en Thibaut Courtois in verband worden gebracht met een transfer. Real Madrid zou de doelman van the Blues dolgraag willen inlijven.

Sarri heeft echter geen nieuws te melden over Courtois. “Ik weet momenteel niets (over een transfer, red.). Voor nu is Courtois de doelman van deze club. Ik weet niet wat er in de toekomst gaat gebeuren en ook niet met hem, maar ik hoop dat Courtois onze doelman blijft”, besluit Sarri, die het zondag met zijn ploeg opneemt tegen Manchester City in het kader van de Community Shield.