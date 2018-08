Eiting spreekt niet van vaste basisplaats bij Ajax: ‘Wel een stapje gezet’

Carel Eiting heeft een goede voorbereiding op het nieuwe seizoen achter de rug en verscheen in de tweede voorronde van de Champions League in zowel de thuis- als uitwedstrijd in de basis bij Ajax tegen Sturm Graz. De talenvolle middenvelder maakte indruk en de kans is aanwezig dat hij aan de aftrap verschijnt in de dubbele confrontatie met Standard Luik in de derde voorronde van het miljarden bal en het eerste competitieduel met Heracles Almelo op zaterdag 11 augustus. Eiting beseft echter dat de concurrentie in de selectie van Ajax groot is en van een vaste basisplaats durft hij daarom nog niet te spreken.

Eiting maakte vorige week in de Johan Cruijff ArenA een prima indruk en dat was ook het geval in de Merkur Arena in Oostenrijk. “Als je twee keer start in Europees verband heb je het gevoel dat je stappen maakt”, zegt de twintigjarige jeugdinternational in gesprek met Voetbal Inside. “We hebben een hele brede en goede selectie. Voor mij is het zaak om elke dag keihard te werken en te knokken voor mijn plek.”

Hoewel hij niet te hoog van de toren wil blazen, erkent Eiting wel dat hij goed bezig is. “Ik heb wel een stapje gezet, dat absoluut. Maar ik moet de komende week op de training laten zien dat ik er wil staan dinsdag en dan is het aan de trainer”, klinkt het uit de mond van het talent, die iedere wedstrijd alles wil geven. “Dan verwijt ik mezelf niets. Als ik met de rem erop zou spelen - wat ik overigens niet van plan ben - dan kan ik mezelf pas iets verwijten.”

Trainer Erik ten Hag gaf voor de uitwedstrijd tegen Sturm Graz al aan dat hij een brede selectie belangrijk vindt, omdat hij verwacht met Ajax veel wedstrijden te gaan spelen. Donny van de Beek raakte woensdag zijn basisplek kwijt ten faveure van Dusan Tadic, en wanneer Daley Blind wordt ingepast, is het niet uit te sluiten dat Eiting naar de bank wordt verwezen. Met spelers als Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Siem de Jong en Zakaria Labyad is het dringen geblazen op het middenrif van Ajax.