‘Higuaín had meer krediet verdiend: hij maakte ruim vijftig doelpunten’

Gonzalo Higuaín had een betere behandeling verdiend bij Juventus, zo vindt Leonardo Astrada. De clubloze trainer liet Higuaín in 2005 debuteren bij River Plate en zag hem vervolgens uitgroeien tot een van de meest productieve spitsen van Europa. Na de komst van Cristiano Ronaldo besloot Juventus echter dat de Argentijn mocht vertrekken en donderdag werd hij officieel verhuurd aan AC Milan.

Higuaín wordt in eerste instantie voor een bedrag van 18 miljoen euro door Milan gehuurd van Juventus, waarna hij volgend jaar middels een verplichte optie tot koop voor 36 miljoen definitief de overstap naar San Siro zal maken. De 48-jarige Astrada is niet blij met de manier waarop Juventus met Higuaín is omgegaan. "Ik vind dat Higuaín vanuit het oogpunt van Juventus meer krediet verdiend had", aldus de voormalig middenvelder van River Plate.

"Hij heeft in twee seizoenen meer dan vijftig doelpunten gemaakt en hij willigde altijd de wensen van de trainer en de club in. Hij had beter behandeld moeten worden, maar nu zal hij volledig gefocust zijn op Milan", verwacht de Argentijn. Hij denkt dat Higuaín ook in dienst van Milan aan de lopende band blijft scoren. "Absoluut. Ik ben ervan overtuigd dat Gonzalo zijn enorme waarde zal blijven aantonen. Ik denk dat deze uitdaging hem erg motiveert."

"Het is wel gebleken dat Higuaín, zodra hij bij een nieuwe club begint, meteen gemotiveerd is en doelpunten maakt", concludeert Astrada. Higuaín kwam in totaal tot 105 optredens voor Juventus, waarin hij 55 keer scoorde. In het seizoen 2015/16 schreef hij geschiedenis, door als eerste speler 36 keer te scoren in een Serie A-seizoen.