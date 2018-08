FC Twente pakt door en haalt bekende van Atlético Madrid in huis

FC Twente heeft Nacho Monsalve in huis gehaald. De club uit de Keuken Kampioen Divisie meldt via de officiële kanalen dat de Spaanse centrale verdediger een contract heeft getekend bij de Tukkers. De 24-jarige Monsalve, die jarenlang actief was in de jeugdopleiding van Atlético Madrid, komt transfervrij over van Rayo Vallecano, waar hij nog tot medio 2020 vastlag.

De transfer van de Spanjaard komt niet als een verrassing, daar trainer Marino Pusic tegenover FOX Sports al bevestigde dat Monsalve zich zou aansluiten bij Twente. “We hadden twaalf selectiespelers, nu zijn het er vijftien met Nacho erbij. Het is prettig, maar we moeten wel kijken op welk niveau de nieuwe spelers instappen. Dat is ontzettend belangrijk. Dat er nog wat bij moet komen, is duidelijk. We zijn ermee bezig.”

Twente heeft al verschillende nieuwe spelers verwelkomd, onder wie Wout Brama, Xandro Schenk, Ulrich Bapoh, Matt Smith en Tim Hölscher. Ricardinho en Aitor Cantalapiedra sloten deze week aan bij de degradant. De 33-jarige Braziliaanse verdediger en 22-jarige Spaanse aanvaller hebben voor respectievelijk één en twee seizoenen getekend in Enschede.

"FC Twente is een grote club, ook in Spanje. Ik wil me zo snel mogelijk aanpassen aan het team en zal er alles aan doen om de club weer terug te brengen waar hij hoort", reageert de stopper op de site van Twente. Ted van Leeuwen is ook blij met de overstap: “Nacho Monsalve is een speler waar we veel vertrouwen in hebben. Hij kan bij FC Twente opbloeien tot iets moois. Nacho kan centraal in de verdediging spelen en op de back-posities."