NEC troeft FC Twente af en neemt Van Eijden over van AZ

Rens van Eijden is terug bij NEC. Na twee jaar keert de verdediger terug in Nijmegen. De dertigjarige verdediger komt transfervrij over van AZ, waar hij door de stevige concurrentie in de achterhoede op een zijspoor was beland. FC Twente had eveneens interesse en Van Eijden kon ook naar het buitenland, maar het is NEC dat hem voor de komende drie jaar heeft weten vast te leggen.

De transfer van de ex-speler van onder meer PSV en Willem II komt niet helemaal uit de lucht vallen. Van Eijden werd al wekenlang in verband gebracht met NEC, ook al had Twente gehoopt zich te versterken met de dertigjarige mandekker. De routinier is geen onbekende in Nijmegen, want tussen 2009 en 2016 was hij al een bekend gezicht in de hoofdmacht van de club.

Van Eijden is bij NEC de negende versterking deze transferzomer. De club uit de Keuken Kampioen Divisie zag met Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe) en Arnaut Groeneveld (Club Brugge) twee belangrijke spelers vertrekken, maar daartegenover staat de komst van onder anderen Leroy Labylle (VVV-Venlo) en Joey van den Berg. Laatstgenoemde wordt gehuurd van Reading.

Van Eijden is 'enorm blij' met zijn overstap. "Ik kende de club natuurlijk al vanbinnen en -buiten, dus ik weet wat hier gevraagd wordt en op welke manier ik hier mijn steentje aan kan bijdragen. De afgelopen periode heb ik verschillende goede gesprekken gehad met de directie en de trainer, waarbij ik een goed beeld heb gekregen van de plannen en visie van de club voor de komende jaren", zegt hij, doelend op de ambitie om terug te keren in de Eredivisie.