Aanpak ‘proactieve’ Van Gaal geprezen: ‘Hij gooide me voor de leeuwen’

Cameron Borthwick-Jackson wordt komend seizoen uitgeleend aan Scunthorpe United, maar de verdediger heeft nog altijd de ambitie om definitief door te breken bij Manchester United. In gesprek met Sport 360 zegt de stopper dat hij ambitieus blijft en wil slagen op Old Trafford, ondanks dat de komende verhuurperiode de derde derde keer zal zijn dat hij elders wordt gestald.

Borthwick-Jackson, die in totaal veertien wedstrijden in het eerste elftal van de Engelse grootmacht heeft gespeeld, werd eerder uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers en Leeds United. De Engelsman is blij dat hij nu minuten gaat maken bij de League One-club, maar hij blijft dromen over een vaste basisplek bij United. “De ambitie om terug te komen waar ik weet dat ik kan presteren, blijft”, aldus Borthwick-Jackson.

De linkerverdediger debuteerde onder Louis van Gaal bij United. De Engelsman heeft genoten van de samenwerking met de Nederlandse oefenmeester. “Hij toonde veel vertrouwen in mij. Hij gooide me voor de leeuwen in must-win wedstrijden, en bijvoorbeeld bij een uitduel in de Champions League tegen VfL Wolfsburg. Ik spreek nu totaal niet meer met hem, maar hij zorgde ervoor dat stafleden één-op-één met je gingen zitten na de wedstrijden.”

“Ze vertelden wat je goed had gedaan en wat beter kon. Hij is erg proactief daarin en dat heeft me enorm geholpen”, besluit Borthwick-Jackson, die nog tot medio 2020 vastligt bij the Red Devils. Bij Scunthorpe gaat de 21-jarige verdediger samenspelen met onder anderen voormalig PSV'er Funso Ojo en James Horsfield, die is overgekomen van NAC Breda.