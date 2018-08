Imitator van Iniesta moet 50.000 man tevreden stellen in Tokyo

FC Tokyo rekende voor komende zondag op een uitverkocht huis tegen Vissel Kobe, omdat Andrés Iniesta onder contract staat bij de tegenstander. De middenvelder is echter niet van de partij en dus heeft Tokyo een creatieve oplossing bedacht. De club uit de Japanse J-League heeft volgens Sports Hochi een imitator van Iniesta ingehuurd in de hoop dat het publiek toch zal komen.

Voor het eerst in drie jaar was het Ajinomoto Stadion, dat plaats biedt aan circa 50.000 mensen, uitverkocht. Deze week werd echter duidelijk dat Iniesta er zondag niet bij is. De sterspeler van Vissel Kobe, die twee competitiewedstrijden in actie kwam, keert voor even terug in Spanje. "Iniesta is snel teruggegaan naar Spanje om zijn familie op te halen en mee te nemen naar Japan", aldus directeur Masayuki Mori in gesprek met ESPN. "Hij is een paar dagen weg."

Iniesta miste woensdag ook de wedstrijd tegen Cerezo Osaka (1-1). Naar verwachting is hij er volgende week zaterdag weer bij, wanneer Vissel Kobe het opneemt tegen Jubilo Iwata. Dat is voor FC Tokyo te laat, waardoor de huidige nummer twee van Japan heeft besloten om imitator Iam Noda in te huren. Wat hij precies rond de wedstrijd gaat doen, is nog niet duidelijk.