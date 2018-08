Maaskant troeft verschillende Eredivisionisten af en strikt ‘sensatie’

Andreas Calcan heeft zich aangesloten bij Almere City FC. De club uit de Keuken Kampioen Divisie meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat men verschillende clubs uit de Eredivisie heeft afgetroefd in het strikken van de 24-jarige aanvaller. Calcan koos vanwege het verhaal en de ambities voor een transfer naar Almere, zo klinkt het.

De Roemeen, die het beste op de flanken uit de voeten kan, zet zijn handtekening onder een eenjarig contract in Almere. In 2013 debuteerde hij voor Universitatea Cluj in het betaald voetbal en na drie seizoenen in zijn vaderland te hebben gevoetbald, maakte hij in 2016 de overstap naar Willem II. Bij de Tilburgers speelde hij twaalf wedstrijden in de Eredivisie.

Het afgelopen seizoen werd Calcan verhuurd aan FC Dordrecht, waar hij basisspeler was. In 33 duels scoorde de aanvaller zes keer en verzorgde hij zeven assists. Technisch directeur Robert Maaskant is blij met de aanwinst: "Calcan was vorig seizoen een sensatie bij FC Dordrecht. Het is een zeer talentvolle speler, die sterk aan de bal is. Bovendien is hij op meerdere posities inzetbaar."