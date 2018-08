‘De spelers moeten zich realiseren dat de eisen bij United immens zijn’

Tot ongenoegen van José Mourinho hield Manchester United zich nog enigszins rustig op de transfermarkt. The Red Devils versterkten zich tot dusver alleen met Fred en Diogo Dalot. Volgens Lou Macari is met geld smijten niet per se de oplossing om het gat met Manchester City te dichten.

“Als je naar het gat van afgelopen seizoen kijkt, kan je niet anders dan concluderen dat het een juiste afspiegeling was van het spel van beide ploegen. Het is aan de spelers om het gat nu te dichten. Mensen vergeten dat er iets bestaat als hard werken, jezelf verbeteren en terugkomen. Op die manier kan je het gat ook dichten. Iedereen praat alleen maar over het halen van nieuwe spelers”, zegt de oud-middenvelder van Manchester United in gesprek met Goal.

“Haal er nog drie, koop hem, koop hem, zegt iedereen. Dat heeft de afgelopen drie jaar ook niet bepaald gewerkt, toch? Het zou mijn trots aantasten als de concurrent zo ver voor zou staan. Afgelopen seizoen was het in januari al gespeeld, dat mag niet nog een keer gebeuren”, vervolgt Macari zijn relaas. “De spelers moeten zich realiseren dat de eisen bij Manchester United immens zijn.”

“Gedurende mijn tijd als speler zag ik jongens komen en gaan, ook omdat sommigen de druk niet aankonden. Iedereen praat constant over José, maar de spelers moeten beseffen dat het nu aan hen is. Als ze beter gaan spelen, krijgen ze vanzelf de waardering van het publiek. De steun van de fans kan al heel veel schelen. Afgelopen seizoen was er voor het publiek soms geen reden om achter het team te gaan staan”, besluit Macari.