‘Real Madrid staakt zoektocht naar nieuwe spits na besluit Lopetegui’

Real Madrid gaat deze zomer niet meer de markt op voor een extra spits. Trainer Julen Lopetegui gaat volgens AS het komende seizoen Borja Mayoral de kans geven als stand-in van Karim Benzema óf als extra aanvaller. De nieuwe coach is in de voorbereiding op het nieuwe seizoen overtuigd geraakt van de 21-jarige aanvaller, die in het seizoen 2016/17 nog werd uitgeleend aan VfL Wolfsburg. Vorig seizoen kwam Mayoral al diverse keren in actie voor het eerste elftal van de Koninklijke en Lopetegui denkt dat de aanvaller klaar is voor een belangrijkere rol.

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus gaf Lopetegui al meerdere keren aan dat hij tevreden is met zijn huidige selectie en er wat hem betreft geen nieuwe spelers bij hoeven te komen. Voor de spitspositie hoeft de club wat de trainer betreft al helemaal de markt niet meer op. Edinson Cavani, Robert Lewandowski en Harry Kane werden onlangs gelinkt aan de Spaanse grootmacht, maar zij hoeven deze maand niet meer op een overstap naar Real Madrid te rekenen.

Omdat aan topspitsen bedragen hangen die Real Madrid niet wil betalen en de club het ook niet ziet zitten om spitsen van iets mindere kwaliteit voor veertig of vijftig miljoen euro te halen, wil Lopetegui de talentvolle Mayoral de kans geven in het Santiago Bernabéu. Vorig seizoen was hij in 927 speelminuten goed voor 7 doelpunten en de club denkt dat wanneer Mayoral meer speelminuten zal krijgen, hij tussen de 15 en 20 doelpunten kan maken. Spitsen die dergelijke aantallen kunnen garanderen, kosten op de markt al vaak tientallen miljoenen. Een nieuwe spits kost daarnaast niet alleen veel geld, hij zal ook de ontwikkeling van Mayoral afremmen, zo is de gedachte bij Real Madrid.

Eerder leek Mayoral nog op weg naar de uitgang. Real Betis en Alavés toonden al interesse en daar had de spits wel oren naar, omdat hij daar meer aan spelen zou toekomen. Nu hij het vertrouwen krijgt van Lopetegui wil hij wel in Madrid blijven. Raúl de Tomás is daar de dupe van. De aanvaller verlengde in juni zijn contact nog tot de zomer van 2023, maar hij heeft de nieuwe trainer in de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet weten te overtuigen en hij mag daarom weg. De Tomás werd eerder verhuurd aan Córdoba, Real Valladolid en Rayo Vallecano en voor laatstgenoemde club maakte de spits vorig seizoen 24 doelpunten. Daarmee leverde hij een grote bijdrage aan het kampioenschap van los Franjirrojos. Naar verluidt heeft datzelfde Vallecano interesse, maar zit ook Real Valladolid op het vinkentouw.