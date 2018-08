Ron Jans nog niet klaar op transfermarkt: ‘Een type Daley Blind’

FC Groningen is nog niet klaar op de transfermarkt. Technisch manager Ron Jans hoopt voor het sluiten van de transferwindow nog een verdediger naar het Hitachi Capital Mobility Stadion te halen. Eenvoudig wordt dat niet, want de club heeft niet veel geld voor een versterking. Daarbij komt ook nog dat Jans een verdediger wil die op meerdere posities uit de voeten kan.

De afgelopen weken speurde Jans naar een rechtervleugelverdediger, maar zijn aandacht heeft hij sinds kort verlegd naar een linksback. "Of eigenlijk het liefst een linkspoot die ook op rechts uit de voeten kan of een rechtsback die ook aan de andere kant kan spelen. Een type Daley Blind", aldus Jans in gesprek met het Dagblad van het Noorden. Blind werd in zijn jonge jaren door Ajax uitgeleend aan FC Groningen, waar de linkspoot veel indruk maakte als rechtsback.

Jans moet creatief zijn, want veel budget is er niet. "Het moet inderdaad wel binnen de financiële mogelijkheden passen en die zijn niet zo groot", klinkt het. "Dat bemoeilijkt de zoektocht. Het zou veel gemakkelijker speuren zijn met een goed gevulde portemonnee, maar dat is nou eenmaal niet de situatie bij ons. Desalniettemin is het een aandachtspunt, want we vinden dat we een back te kort komen.”

Vorige week reisde Jans af naar Duitsland, waar hij het oog liet vallen op een geschikte verdediger. Tot een eventuele overstap kwam het niet. “De verdediger die ik heb bekeken was best een aardige speler, maar het is geen optie, want hij is te duur”, besluit Jans.