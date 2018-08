AC Milan laat na Bonucci ook verdediger van 8,5 miljoen euro gaan

Gustavo Gómez is niet langer speler van AC Milan. De 25-jarige centrale verdediger speelt komend seizoen namelijk op huurbasis voor Palmeiras, zo heeft de club uit São Paulo via de officiële kanalen laten weten.

AC Milan nam Gómez in de zomer van 2016 voor 8,5 miljoen euro over van Club Lanús, maar een onuitwisbare indruk wist hij nooit te maken in het San Siro. De 29-voudig international van Paraguay kwam namens i Rossoneri tot twintig wedstrijden.

De kans is aanwezig dat Gómez nooit meer terugkeert bij AC Milan, want Palmeiras heeft een optie tot koop bedongen. “Ik ben erg blij om bij deze geweldige club te zijn. De structuur van de club en de trainingsfaciliteiten zijn erg goed en ook dat is heel belangrijk voor een voetballer. Ik ben erg blij om hier te zijn”, vertelt de stopper.

Gómez, die ook nog voor Club Libertad Asunción speelde, is niet de eerste aanwinst van deze zomer voor de huidige nummer zes van Brazilië. Het team van Luiz Felipe Scolari legde ook onder anderen Nicolás Freire vast, die eerder op huurbasis voor PEC Zwolle speelde. Hij is overgekomen van het Uruguayaanse CA Torque.