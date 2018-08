Johan Cruijff Schaal: Cijfers spreken in het voordeel van PSV

De Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord staat voor de deur. Zaterdagavond verdelen de regerend landskampioen en de winnaar van de KNVB Beker de eerste prijs op de Nederlandse velden. Alhoewel de ploegen in de laatste twaalf onderlinge duels in balans zijn, ging de Johan Cruijff Schaal de laatste jaren vrijwel altijd mee naar Eindhoven. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Philips Stadion, zaterdagavond vanaf 18.00 uur.

O PSV en Feyenoord ontmoeten elkaar voor de vijfde keer in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, de Eindhovenaren wonnen de laatste drie duels zonder een treffer te incasseren (laatste keer in 2016, 1-0).

O Feyenoord en PSV zijn sinds 2013/14 in twaalf onderlinge ontmoetingen in alle competities (10 Eredivisie, 1 KNVB-beker, 1 Johan Cruijff Schaal) exact in balans: zes overwinningen, zeventien goals voor en zeventien treffers tegen.

O PSV won de Johan Cruijff Schaal minstens drie keer vaker dan iedere andere ploeg (elf keer, Ajax volgt met acht), Feyenoord staat derde op deze ranglijst met drie Super Cup-overwinningen.

O PSV won de laatste vier wedstrijden om de Johan Cruijff Schaal (2008, 2012, 2015 en 2016), terwijl Feyenoord in slechts twee van de laatste acht Super Cup-finales die de ploeg speelde aan het langste eind trok (1999 en 2017).

O PSV is voor het eerst sinds april 2014 drie opeenvolgende officiële duels in een nationale competitie zonder zege: drie remises. De laatste keer dat PSV vier wedstrijden op rij in een binnenlandse competitie niet wist te winnen was tussen november en december 2013.

O Gastón Pereiro maakte vijf van de laatste twaalf officiële treffers van de Eindhovenaren en was direct betrokken bij vijf van de laatste acht doelpunten van PSV tegen Feyenoord (drie goals, twee assists).

O In slechts één van de negen wedstrijden om de Johan Cruijff Schaal lukte het Feyenoord om meer dan één treffer te maken in de reguliere speeltijd, in liefst vijf van deze wedstrijden kwam Feyenoord niet te scoren (zes goals in totaal).

O Feyenoord won de laatste negen officiële duels (acht Eredivisie, een KNVB-beker) en kan voor het eerst sinds 2003, toen de Rotterdammers vijftien opeenvolgende zeges boekten tussen februari en maart, tien keer op rij winnen (ook negen in 2016).

O Feyenoord verloor vier van de laatste zes openingsduels van het seizoen en won in deze reeks alleen in 2015 de eerste officiële wedstrijd van een nieuwe jaargang: één remise.

O Feyenoord scoorde in elk van de laatste acht wedstrijden minstens drie keer (29 goals in totaal) en kan voor het eerst sinds het betaalde voetbal in elk van negen opeenvolgende duels op zijn minst drie goals maken (ook acht duels op rij tussen augustus en oktober 1960).

O Steven Berghuis was met vier goals en één assist direct betrokken bij vijf van de laatste acht doelpunten van Feyenoord in officiële duels.