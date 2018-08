‘De titelstrijd een uitgemaakte zaak: Ajax wordt kampioen, met overmacht’

Ajax versterkte zich deze zomer fors en wordt door veel kenners als de voornaamste titelkandidaat gezien. Ook Gertjan Verbeek verwacht dat de Amsterdammers komend seizoen kampioen van Nederland zullen worden. “Gezien de uitgaven op de transfermarkt moet dat ook”, stelt de oefenmeester en analist in gesprek met ELF Voetbal.

“Ajax heeft een geweldige selectie, zeker nu met Blind en Tadic erbij. Ze hebben een goede mix van talent en ervaren jongens, met ook nog Schöne en Huntelaar erbij. Wat mij betreft is de titelstrijd een uitgemaakte zaak: Ajax wordt kampioen, met overmacht. Misschien dat PSV een klein beetje gaat meedoen, maar Feyenoord komt er bij lange na niet aan”, zegt Verbeek, die Feyenoord kansloos acht in de titelrace en stelt dat de Rotterdammers moeten strijden om 'best of the rest'.

Verbeek denkt dat Feyenoord de Johan Cruijff Schaal aan PSV zal moeten laten en is van mening dat de Rotterdammers simpelweg minder kwaliteit hebben dan de concurrentie. “Bij Feyenoord heb je ook vooral jongens die de bal altijd maar in de voeten willen hebben: Berghuis, Larsson, Van Persie, Jörgensen. Er zit weinig verrassing en variatie in het spel. Ook vanaf het middenveld. En de verdediging vind ik kwetsbaar."

“De vraag is ook hoe fit Van Persie nog is. Hij kan nog altijd waanzinnig voetballen, dat hebben we met momenten gezien vorig seizoen, maar vooral als invaller. Kan zijn lichaam het nog aan? Ajax en PSV hebben een veel bredere selectie dan Feyenoord”, concludeert Verbeek, die tevens zijn twijfels heeft bij het aantrekken van Jordy Clasie. “Bij Southampton liep het niet en ook bij Club Brugge was hij geen basiskracht. En nu moet hij als leider Feyenoord naar prijzen leiden? Nee, dat zie ik niet voor me.”