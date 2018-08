Manchester City verlengt met spits: ‘De beste beslissing in mijn leven’

Gabriel Jesus blijft langer bij Manchester City. De regerend kampioen van de Premier League laat weten dat de aanvaller zijn tot medio 2021 doorlopende contract met twee seizoenen heeft verlengd en nu dus tot de zomer van 2023 vastligt.

Het Manchester City van manager Josep Guardiola verzekerde zich in de zomer van 2016 van de diensten van Gabriel Jesus. The Citizens namen het talent voor naar verluidt 32 miljoen euro over van Palmeiras, al sloot hij pas in januari 2017 aan bij de selectie. Palmeiras kreeg overigens maar een klein deel van de transfersom, want de club had dertig procent van de eigendomsrechten in het bezit.

De rest was in handen van de speler zelf (15 procent), zaakwaarnemer Cristiano Simões (32,5 procent) en voormalig zaakwaarnemer Fábio Caran (22,5 procent). Gabriel Jesus speelde tot dusverre 53 wedstrijden voor de Engelsen en was daarin goed voor 24 doelpunten en 10 assists. Tevens speelde hij zich in de basis bij de nationale ploeg van Brazilië en heeft hij intussen 22 caps achter zijn naam staan.

“Ik wil de supporters bedanken voor de ontvangst en voor hoe ze mij behandeld hebben. Het is de beste beslissing in mijn leven geweest om naar Manchester City te komen. Ik verbeter mij hier als voetballer en als persoon (…) Ik hoop dat ik de supporters blij kan blijven maken”, aldus Gabriel Jesus. Directeur voetbalzaken Txiki Begiristain omschrijft hem als ‘een van de beste jonge aanvallers’ van de wereld: “Dus het is een huge boost dat hij zich ook voor de toekomst gecommitteerd heeft aan ons.”