Diks hoopt op doorbraak: ‘Het gaat in de voorbereiding de goede kant op’

Na een jaar op huurbasis bij Feyenoord is Kevin Diks deze zomer teruggekeerd bij Fiorentina. De 21-jarige vleugelverdediger krijgt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen veel speeltijd bij la Viola en voelt het vertrouwen van trainer Stefano Pioli. “Ik draai de voorbereiding mee en daarna zullen ze bij Fiorentina een beslissing nemen”, zegt Diks in gesprek met de Stentor.

“Ik denk dat ik in Nederland nog steeds veel kan leren. Maar dat kan in Italië ook. Het spel is hier tactisch anders. Er wordt veel geschakeld in systemen. Dat ligt mij wel. Ik zit lekker in mijn vel en hoop de trainer te overtuigen”, stelt de vleugelverdediger. In een eerder stadium werd Diks nog gelinkt aan een nieuwe huurperiode bij Feyenoord, terwijl verschillende clubs uit de Premier League en de Serie A hem ook tijdelijk zouden willen overnemen van Fiorentina.

Diks heeft zijn zinnen gezet op een definitieve doorbraak in Italië. “Daarvoor heb ik een paar jaar geleden bij deze club getekend. Het gaat in de voorbereiding de goede kant op. Ik krijg veel speeltijd en ik voel het vertrouwen van de trainer. Hij was er vorig jaar ook, maar toen werd ik al vroeg verhuurd aan Feyenoord. Nu ziet hij me zelf echt aan het werk”, concludeert Diks, die benadrukt dat hij inmiddels anders binnenkomt bij Fiorentina.

“Vooral het jaar bij Feyenoord heeft me heel goed gedaan. Ik heb het daar mentaal en fysiek een paar maanden moeilijk gehad”, vertelt de verdediger. “Toen belandde ik op de bank, maar uiteindelijk heb ik er best veel gespeeld en een goed half jaar gedraaid. Ik ben daardoor groter, sterker en volwassener geworden. Dat merk ik nu ook in deze voorbereiding met Fiorentina. Ik kom anders binnen.”