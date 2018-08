‘Zaha aast op ‘big-money switch’ en overweegt transferverzoek’

Wilfried Zaha heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Chelsea. De Daily Mirror pakt uit met het bericht dat de 25-jarige aanvaller een nieuwe contractaanbieding bij Crystal Palace heeft afgewezen omdat hij op een big-money switch naar het Stamford Bridge aast.

Zaha was ook in beeld bij het Everton van directeur voetbalzaken Marcel Brands, maar zijn voorkeur gaat uit naar een grotere club. Brands schakelde vervolgens over naar Richarlison van Watford en Zaha overweegt nu een transferverzoek in te dienen. Crystal Palace heeft Zaha namelijk laten weten enkel bij een niet te weigeren bod te willen onderhandelen.

De achtvoudig international van Ivoorkust ruilde Crystal Palace in de winter van 2013 in voor Manchester United, maar brak nooit door op Old Trafford. In vier wedstrijden wist hij niet te scoren. Zaha werd verhuurd aan Cardiff City en werd tweemaal gestald bij Crystal Palace en in 2015 keerde hij definitief terug op Selhurst Park.

Zaha heeft nog een contract tot medio 2022 en speelde tot dusverre 287 duels voor the Eagles. Daarin kwam hij tot 43 doelpunten en 55 assists. Hij verdient 112.000 euro per week, maar zogezegd kan hij bij een nieuw contract 140.000 euro verdienen. Zaha lijkt echter hoe dan ook terug te willen keren in de top van de Premier League.