Van Bronckhorst: ‘Het is mooi dat deze generatie nu de kans krijgt’

Voor Mark van Bommel staat komende zaterdag zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van PSV op het programma. De Eindhovenaren nemen het in de strijd om de Johan Cruijff Schaal in eigen stadion op tegen Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst, trainer van de Rotterdammers, vindt het mooi dat Van Bommel de kans heeft gekregen van PSV.

“Ik ken Mark natuurlijk al jaren, het is mooi dat deze generatie nu de kans krijgt om de clubs te trainen waar we zijn grootgebracht. De kans die Mark krijgt vanuit PSV, die heb ik vanuit Feyenoord gehad”, zo wordt Van Bronckhorst geciteerd door De Telegraaf. Bert van Marwijk is in een adviserende rol opgenomen in de staf van Van Bommel en dat vindt de trainer van Feyenoord een verstandige zet.

“Ik ken Bert goed en ik weet wat er op je pad komt in zo'n eerste jaar. Voor Mark, als trainer met wat ervaring vanuit de jeugd, zullen er zeker op dit niveau ook best wat dingen voorbij komen waar hij niet bij heeft stilgestaan”, vervolgt de oefenmeester. Van Bronckhorst en Van Bommel speelden samen bij Oranje en Barcelona en maakten zodoende samen een Champions League-finale (2006) en een WK-finale (2010) mee.

“Hoe mooi is het dan om zo'n trainer naast je te hebben op het veld, of om je heen. Het is zijn schoonvader en ze kennen elkaar goed. Ik denk dat het voor Mark ideaal is. Een situatie zoals ik die later in mijn eerste seizoen met Dick Advocaat had”, besluit Van Bronckhorst. PSV en Feyenoord trappen zaterdagavond om 18.00 uur af in het Philips Stadion.