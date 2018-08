‘Frankfurt overweegt bod op Berghuis na mislopen van Elia’

Steven Berghuis zei zondag tegen RTV Rijnmond dat hij niet verwacht dat hij deze zomer nog bij Feyenoord vertrekt. Volgens de aanvaller ‘speelt er niets’: “Ik ga er niet vanuit dat ik wegga.” Toch lijkt de interesse nu op gang te komen.

Voetbal International schrijft dat Eintracht Frankfurt ‘de mogelijkheden’ onderzoekt voor een bod op de 26-jarige rechtsbuiten, die in De Kuip nog tot de zomer van 2021 onder contract staat. Het Frankfurt van trainer Adi Hütter zou zich nog niet officieel bij Feyenoord hebben gemeld.

SGE heeft naar verluidt een poging gedaan om Eljero Elia vast te leggen, maar Medipol Basaksehir wil hem niet laten gaan en daarom richt Eintracht Frankfurt zich nu tot Berghuis. Het is onduidelijk bij welke transfersom technisch directeur Martin van Geel bereid is om te onderhandelen over een eventueel vertrek.

Berghuis speelde tot dusverre 80 wedstrijden voor Feyenoord en daarin kwam hij tot 31 treffers en 24 assists. De linkspoot debuteerde in het profvoetbal bij FC Twente en kwam ook nog uit voor VVV-Venlo, AZ en Watford. In augustus 2016 keerde hij bij Feyenoord terug in het Nederlandse voetbal en een jaar later werd hij voor een transfersom van ongeveer zesenhalf miljoen euro definitief ingelijfd door de Rotterdammers.