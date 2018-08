Directie van AZ wordt gekraakt: ‘Verkeerde zuinigheid of onderschatting’

AZ vond donderdag zijn Waterloo in de Europa League. De club uit Alkmaar won met 2-1 van Kairat Almaty, maar dat was na de 2-0 nederlaag in Kazachstan niet voldoende om de tweede voorronde te overleven. De binnenlandse kranten zijn kritisch op onder meer het bestuur van de Noord-Hollanders.

De Telegraaf spreekt van een ‘beschamende uitschakeling’ en stelt vast dat AZ de selectie niet op tijd rond heeft gekregen. AZ verkocht Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh, maar ‘steggelden’ met ADO Den Haag over een transfersom van iets meer dan twee miljoen euro voor de Noor Björn Johnsen.

“Het valt met de wetenschap van nu moeilijk uit te leggen dat het binnen hengelen van Johnsen zó lang duurde dat de ADO-spits niet speelgerechtigd was voor het tweeluik met de ploeg uit Kazachstan (…) Na de uitschakeling kan de directie-keuze te wachten met Johnsen als verkeerde zuinigheid óf als onderschatting van Kairat worden gezien”, oordeelt de scribent.

Het Algemeen Dagblad spreekt over een ‘blamage’ en vraagt zich eveneens af of AZ ‘te gemakkelijk’ heeft gedacht over het vertrek van de twee topscorers naar respectievelijk VfL Wolfsburg en Brighton & Hove Albion: “Hun vertrek was lang van tevoren aangekondigd maar hun vervanging is nog niet op orde, zo kan geconcludeerd worden na de eerste twee wedstrijden van het nieuwe seizoen.”

In Kazachstan is men uiteraard enthousiaster. “Missie geslaagd”, luidt de conclusie van Sports. Oud-voetballer Kuralbak Ordabaev stelt vast dat Kairat ‘een van de leidende Europese ploegen’ heeft verslagen: “Ik wil iedereen hiervoor bedanken, zeker de fans die in het stadion waren.” De secretaris-generaal van voetbalbond KFF zag dat Kairat ‘tweehonderd procent’ gaf: “Heel Kazachstan juichte voor Almaty en is hongerig naar nieuw succes.”