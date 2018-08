Jordania kiest bewust voor Den Bosch: ‘Er ligt een grote historie’

Als de KNVB alles goedkeurt, wordt Kakhi Jordania de nieuwe eigenaar van FC Den Bosch. Het is enigszins verrassend dat de 24-jarige zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania zijn oog heeft laten vallen op de Eerste Divisie-club. Zelf stelt de jonge Jordania, die in het bezit is van een Georgisch en een Zwitsers paspoort, dat het niet toevallig is dat hij voor FC Den Bosch heeft gekozen.

“Het is de hoofdstad van Brabant, er wonen 150.000 mensen en dat is veel meer dan in de meeste andere steden waar Eerste Divisie-clubs spelen. Er ligt een grote historie en ik ga er een mooie academie neerzetten voor de jeugdopleiding. Een stevige basis voor een lange periode bij FC Den Bosch is noodzaak”, zegt Jordania in gesprek met De Telegraaf. Hij is niet van plan om beloftes te doen, zoals er bij de overnames van Vitesse, ADO Den Haag en Roda JC Kerkrade werden gedaan.

“Ik wil de mensen in de stad weer trots maken op hun club en hen overal bij betrekken. Het moet net zo mooi worden voor de spelers als voor de fans”, vervolgt de jonge clubeigenaar. Jordania is van plan om te investeren, volgens een ‘degelijk businessplan’ dat hij zelf heeft geschreven. Daarnaast wil hij de hulp van oud-spelers bij het herstructureren van het beleid van FC Den Bosch. Momenteel doet de KNVB nog onderzoek naar zijn vermogen en zijn achtergrond.

“Er is volledige transparantie. Ik heb werkelijk niets te verbergen en ook de status van de bedrijven die ik achter mij heb is helder. Ik geef de KNVB alles wat ze van me vragen”, benadrukt Jordania. Hij is directeur van Oil Energy Group en SDO logistics, een van de grootste transportbedrijven in de oliesector in Rusland. Het bedrijf hoort bij de marktleiders en draaide afgelopen jaar een omzet van 1,8 miljard euro. "Wat de financiering van dit project bij FC Den Bosch betreft, zijn dit de twee belangrijkste bedrijven.”

Vader Merab zegt zijn oudste zoon weinig te hoeven ondersteunen. “Ik bekommer mij om de jongste, die zijn profvoetballoopbaan heel serieus benadert en die ik veel wil zien spelen”, aldus Jordania senior, wiens jongste zoon Levan voor FC Eindhoven speelt. “Hij heeft bij Vitesse zijn opleiding gehad en moet nu iets maken van zijn carrière. Kakhi hoef ik niet te ondersteunen, die heeft zijn weg gevonden in het zakenleven in Moskou en is mega-succesvol.”