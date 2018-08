‘Willems kan transfer maken: Premier League-club informeert naar back’

Jetro Willems staat mogelijk voor een transfer naar de Premier League. De Telegraaf meldt dat Fulham heeft geïnformeerd naar de vraagprijs van de 24-jarige verdediger, die sinds vorig jaar bij Eintracht Frankfurt onder contract staat.

De 24-jarige Willems ruilde PSV vorig jaar zomer voor naar verluidt zes tot zeven miljoen euro in voor SGE en speelde 29 wedstrijden voor die club. Daarin was hij goed voor vijf assists en met de club uit de Bundesliga won Willems de DFB-Pokal ten koste van Bayern München.

Het is onduidelijk in hoeverre het Eintracht Frankfurt van trainer Adi Hütter openstaat voor een vertrek van de 22-voudig international van het Nederlands elftal. Het is evenmin bekend wat het naar de Premier League gepromoveerde Fulham zou willen betalen voor de linkspoot.

Het Fulham van Slavisa Jokanovic versterkte zich deze zomer reeds met zes nieuwelingen: Jean Michaël Seri, Aleksandar Mitrovic, Alfie Mawson, Fabri en Maxime Le Marchand werden gekocht. André Schürrle werd op huurbasis overgenomen van Borussia Dortmund.