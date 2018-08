AFA vindt oplossing voor vertrek Sampaoli en schuift ‘De Clown’ door

De voetbalbond van Argentinië heeft een oplossing gevonden voor het vertrek van Jorge Sampaoli. De AFA laat weten dat Pablo Aimar en Lionel Scaloni ten minste tot december de tijdelijke bondscoaches zullen zijn van de nationale ploeg.

Het duo zal op 7 september debuteren met de wedstrijd tegen Guatemala in Los Angeles en vier dagen later staat in New York het treffen met Colombia op het programma. De 38-jarige Aimar zette in 2015 een punt achter zijn carrière en is sinds de zomer van vorig jaar de bondscoach van de Onder-17 van Argentinië.

Scaloni maakte op het WK in Rusland al deel uit van de technische staf van Sampaoli, maar dan als assistent. Een paar maanden voor de start van het toernooi had hij in een interview al laten weten dat hij als coach graag zoveel mogelijk grip wil hebben op een uitslag: “Ik zoek altijd naar de reden van bepaalde dingen op het veld.”

“Er zijn momenten waarop een speler gewoonweg uitvoert wat een trainer van hem vraagt, maar niet weet waarom-ie datgene eigenlijk moet doen. Ik wil dat ook de spelers weten waarom ze iets doen. Ze moeten weten hoe het komt dat een tegenstander in de verdrukking raakt.” Scaloni en Aimar zullen voorlopig worden bijgestaan door Martín Tocalli.

De veertigjarige Scaloni speelde als rechtsback zes interlands en hij voetbalde voor onder meer Deportivo la Coruña, West Ham United en Lazio. Aimar speelde voor onder andere Valencia en Benfica en wist 52 caps bij elkaar te sprokkelen. De Clown, zoals hij ook wel werd genoemd, won nooit een prijs met Argentinië. Scaloni pakte met de Onder-20 van zijn land in 1997 de wereldbeker.