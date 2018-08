Duel tussen Rangers en Osijek escaleert volledig binnen- en buiten het veld

Rangers heeft zich donderdagavond ten koste van het Kroatische Osijek geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het duel in Glasgow, dat onder leiding stond van Dennis Higler, verliep nogal tumultueus. Zoran Zekic, trainer van Osijek, kon de uitschakeling moeilijk verkroppen en stak na afloop van het duel zijn middelvinger op richting de fans van Rangers.

Vierde official Siemen Mulder merkte het gebaar van de oefenmeester op, waardoor hij moet vrezen voor een schorsing van de UEFA. Zekic zou de fans van Rangers tevens hebben uitgescholden. In de heenwedstrijd gaf de oefenmeester van Osijek Gary McAllister, assistent bij Rangers, al een duw. In aanloop naar het treffen in Schotland liet de oefenmeester zich minderwaardig uit over the Gers en stelde hij dat Osijek duidelijk beter was.

Trouble between Rangers and Osijek tonight pic.twitter.com/RfF1ZQnvXY — Football Away Days (@footyawayday) August 2, 2018

Door doelpunten van Nikola Katic en Borna Barisic eindigde het duel in 1-1, waardoor Rangers na de eerdere 0-1 overwinning in Kroatië verdergaat in de Europa League. Manager Steven Gerrard had na afloop geen goed woord over voor zijn collega. “Met praten win je geen wedstrijden, het zorgt niet voor resultaten. Soms helpt het je spelers niet, maar motiveert het juist je tegenstander. We hebben profijt gehad van zijn uitspraken, genoten ervan. Mijn spelers kwamen het veld op en speelden als mannen, we hebben onze voeten laten spreken”, zegt Gerrard tegenover Sky Sports.

Het duel verliep niet alleen op het veld tumultueus. Voorafgaand aan de wedstrijd gingen supporters van beide clubs met elkaar op de vuist in de buurt van het stadion. Bij die schermutselingen vielen volgens de Daily Telegraph twee gewonden, die met steekwonden moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Hun toestand wordt door het Queen Elizabeth University Hospital in Glasgow als stabiel bestempeld.