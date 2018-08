Leicester City houdt miljoenen over aan verkoop van Musa

Ahmed Musa vervolgt zijn loopbaan in Saudi-Arabië. Al-Nassr maakt via de officiële kanalen bekend dat de aanvaller een contract voor vier seizoenen heeft getekend in Saudi-Arabië. Hij komt over van Leicester City.

Als een verrassing komt de transfer niet meer, want de zaakwaarnemer van de Nigeriaan bevestigde donderdag tegenover Owngoalnigeria al dat zijn cliënt naar Al-Nassr zou gaan: “Hij zal binnenkort arriveren in Saudi-Arabië. Een bedrag is gisteren al besproken. Deze deal was te goed om af te wijzen.”

“Al-Nassr zal van Musa gaan genieten, want hij bevindt zich in zijn hoogtijdagen. Hij heeft zijn zelfvertrouwen weer terug door het WK in Rusland. En aan het einde van het seizoen was hij ook een van de belangrijkste spelers bij CSKA Moskou.” Naar verluidt gaat de 25-jarige Musa vele miljoenen per jaar opstrijken.

Leicester kan een transfersom van circa zestien miljoen euro tegemoetzien, maar door bonussen zou dat bedrag nog met een miljoen of twaalf kunnen oplopen. In Saudi-Arabië gaat Musa samen voetballen met onder anderen Brad Jones, Bruno Uvini en Nordin Amrabat.