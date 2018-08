‘Steunpilaar van Vitesse hakt knoop door en trekt naar Ligue 1’

Matt Miazga heeft een club gevonden. De 23-jarige centrale verdediger speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor Vitesse en zal nu worden uitgeleend aan Nantes. De club uit de Ligue 1 heeft een optie tot koop bedongen, meldt Ouest-France.

Het door Miguel Cardoso getrainde Nantes eindigde vorig seizoen op de negende plaats, maar hoopt nu serieuzer mee te kunnen doen om Europees voetbal. Om die ambitie kracht bij te zetten, legden les Canaris spelers als Lucas Evangelista en Fábio vast en na Miazga moet ook aanvaller Majeed Waris (FC Porto) worden gecontracteerd.

Miazga leek op weg naar SM Caen en zou daar dinsdag medisch worden gekeurd, maar na de tussenkomst van Nantes ging de voorkeur van de Amerikaan uit naar een vervolg in het Stade de la Beaujoire. In dienst van Vitesse kwam de zevenvoudig international tot 72 officiële wedstrijden. Hij won in Arnhem de KNVB-Beker.

“Ik heb hier ontzettend veel geleerd. Elk aspect van mijn spel is verbeterd. Ik heb meer dan zeventig wedstrijden gespeeld voor Vitesse. Dat is een hoop bagage voor de toekomst”, blikte Miazga in mei alvast terug op zijn tijd bij Vitesse. Zijn contract bij Chelsea loopt nog tot de zomer van 2020 door.