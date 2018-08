‘Ajax en AS Roma onderhandelen vrijdag verder over Neres’

David Neres heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax mogelijk gespeeld. UOL Esporte pakt donderdag uit met het bericht dat de club uit Amsterdam zaterdag om 13.00 uur een afspraak heeft met het geïnteresseerde AS Roma.

Volgens journalist Paulo Vinícius Coelho heeft AS Roma veertig miljoen euro over voor Neres, maar valt het niet uit te sluiten dat de uiteindelijke transfersom richting de vijftig miljoen gaat. I Giallorossi hadden gehoopt om Malcom over te nemen van Girondins Bordeaux, maar hij transfereerde op het laatste moment naar Barcelona.

La Gazzetta dello Sport en Il Messaggero meldden vorige week woensdag al dat de 21-jarige Neres een van de kandidaten is om aan de slag te gaan in het Stadio Olimpico. UOL Esporte stelt nu dat São Paulo de ontwikkelingen met interesse zal volgen, aangezien die club recht heeft op een solidariteitsbijdrage van drieënhalf procent en een doorverkooppercentage van twintig procent.

Ajax nam Neres in de winter van vorig jaar voor naar verluidt twaalf miljoen euro over van São Paulo en die transfersom zou door variabelen nog met drie miljoen kunnen oplopen. Tot dusverre kwam de voormalig jeugdinternational in Amsterdam tot 17 doelpunten en 18 assists in 51 wedstrijden. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2021 door.