Napoli is akkoord en reserveert vijftig miljoen

(The Sun)

Paco Alcácer staat voor een transfer naar Watford. De spits mag weg bij Barcelona en zal voor twee seizoenen worden verhuurd, met een optie tot koop. (The Sun)

Antonio Cassano overweegt terug te keren als voetballer. De spits is 36 jaar en heeft al twee jaar niet meer gespeeld, maar voelt een ‘groot verlangen’ om terug te keren. (Sky Italia)