‘Ik had af en toe de neiging om er één… ik zeg het maar niet’

AZ eindigde op de derde plaats in de Eredivisie en verzekerde zich daarmee van deelname aan de tweede voorronde van de Europa League. De club uit Alkmaar voetbalde 34 wedstrijden om dat voor elkaar te boksen, maar na de eerste twee duels in het nieuwe seizoen zit het Europese avontuur er alweer op.

Bij Kairat Almaty werd met 2-0 verloren en in het AFAS Stadion was een 2-1 zege donderdag dus niet afdoende. Guus Til plaatste na afloop zijn vraagtekens bij de strafschop die de club uit Kazachstan kreeg: “Ik weet niet of het er één was, de scheidsrechter kwam sowieso uit het Oostblok. Daarna moesten we er vier maken, dan weet je dat het lastig wordt.”

“Ook de kleine kansen gingen er niet in. En als die al niet vallen, waar moet je het dan van hebben?”, verzuchtte de aanvoerder voor de camera van RTL7. Hij voegde er nog aan toe dat hij zich tijdens de wedstrijd flink heeft gestoord aan het tijdrekken van de ploeg van onder anderen Andrei Arshavin.

“Ik had af en toe de neiging om er één… ik zeg het maar niet. Het hoort er ook bij, dat weet je als je tegen deze tegenstander speelt. Of we deze domper te boven komen met het oog op de competitiestart? We kunnen niet anders.” AZ begint de competitie op 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.