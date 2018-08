Barcelona strikt Arturo Vidal als opvolger van Paulinho

De toekomst van Arturo Vidal ligt bij Barcelona. De regerend kampioen van Spanje meldt via de officiële clubkanalen dat de middenvelder per direct overkomt van Bayern München, als hij door een medische keuring komt. De Chileen tekent een contract voor drie seizoenen en kost naar verluidt negentien miljoen euro, exclusief variabele bonussen. Vidal bereikte eerder al een persoonlijk akkoord met Barcelona en beide clubs waren er snel uit, nadat hij aanvankelijk op weg leek naar Internazionale.

Inter werd gezien als de voornaamste kanshebber op de handtekening van de 31-jarige Vidal. In Milaan lag een contract met een jaarsalaris van 4,5 miljoen euro klaar; de international zou eerst gehuurd worden en kon daarna aangekocht worden voor 22 miljoen euro. Inter begon echter te dromen van de komst van Luka Modric en dus rook Barcelona zijn kans. De Catalanen meldden zich deze week in München en bereikten overeenstemming met Bayern.

Vidal, die is gehaald omdat Adrien Rabiot onhaalbaar bleek voor Barcelona, is de vierde zomeraankoop van de club. Barça gaf al 108 miljoen euro uit om de komst van Arthur, Clément Lenglet en Malcom te realiseren. Daartegenover stond het vertrek van Lucas Digne en Gerard Deulofeu, die respectievelijk verkasten naar Everton en Watford. Bovendien ging Andrés Iniesta transfervrij naar Vissel Kobe en is Paulinho teruggekeerd naar Guangzhou Evergrande.

De Spaanse grootmacht werd in het verleden al een aantal keer in verband gebracht met de komst van honderdvoudig international Vidal, maar zag om uiteenlopende redenen steeds af van zijn entree. Vorig jaar gaf Barça nog de voorkeur aan Paulinho, die inmiddels op huurbasis weer is teruggekeerd naar China. Vidal begon zijn carrière bij het Chileense Colo-Colo en verkaste in 2007 naar Bayer Leverkusen. Na vier seizoenen tekende hij bij Juventus, dat hem in 2015 voor 37,5 miljoen euro verkocht aan Bayern. In dienst van de Duitse grootmacht kwam hij tot 79 competitieduels en 14 doelpunten.