Arsenal ziet ‘een van grootste talenten van Europa’ naar Italië gaan

Vlad Dragomir is er niet in geslaagd om door te breken bij Arsenal. De middenvelder vertrok op zestienjarige leeftijd naar de club uit Londen, maar zag zijn contract onlangs aflopen. Nu gaat de Roemeen aan de slag in Italië.

De international annex aanvoerder van Roemenië Onder-19 heeft een contract getekend bij Perugia, zo heeft zaakwaarnemer Catalin Sarmasan laten weten via Instagram. Zijn cliënt gaat in de Serie B samenwerken met trainer Alessandro Nesta.

Dragomir leverde ACS Poli Timisoara in 2015 naar verluidt 100.000 euro op. “Ik ben heel blij en ik hoop dat ik niemand teleur zal stellen”, vertelde hij aan the Guardian. “In mijn optiek is hij een van de grootste talenten van Europa”, zei belangenbehartiger Sarmasan.

Dragomir speelde niet één wedstrijd in het eerste elftal van Arsenal. Wel kwam hij 33 keer uit voor de Onder-23 en deed hij zes keer mee in de UEFA Youth League. De linkspoot moet zijn debuut voor de A-ploeg van Roemenië overigens ook nog zien te maken.