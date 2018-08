AZ kan schade niet herstellen en strandt tegen Kairat Almaty

Voor AZ zit het Europese avontuur er alweer op. De ploeg van John van den Brom moest donderdag een 2-0 achterstand goedmaken tegen Kairat Almaty uit Kazachstan, maar herstelde de schade slechts deels. Voor eigen publiek won AZ met 2-1, waardoor Kairat doorgaat naar de derde voorronde van de Europa League. Het is voor AZ het tweede jaar op rij waarin men niet deelneemt aan een Europees hoofdtoernooi.

Omdat aanwinst Björn Johnsen nog niet speelgerechtigd was, stond Fred Friday in de spits bij AZ. De Alkmaarders hadden doelpunten nodig en zochten daarom de aanval, maar AZ wist Kairat in het eerste kwartier niet in de problemen te brengen. De bezoekers uit Kazachstan trokken zich massaal terug en hielden de rijen gesloten. Na vijftien minuten dacht AZ toch op voorsprong te komen. Oussama Idrissi soleerde langs het strafschopgebied en haalde uit, waarna keeper Vladimir Plotnikov de bal liet glippen. In de rebound sloeg Friday toe, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Na een klein halfuur kreeg AZ het deksel op de neus. Kairat mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat Pantelis Hatzidiakos de bal met veel risico terugkopte naar Marco Bizot en de doelman in botsing kwam met Aderinsola Habib Eseola. De arbitrage oordeelde dat Bizot een overtreding maakte en Bauyrzhan Islamkhan benutte de daaropvolgende penalty. Bizot zat in de goede hoek, maar kon de inzet niet keren. Plots had AZ vier doelpunten nodig tegen Andrei Arshavin en consorten en zag de situatie er uitzichtloos uit.

Toch gaf AZ zich niet gewonnen en nog voor rust stond het AFAS Stadion in vuur en vlam. De ruststand was 1-1, na een chaotisch doelpunt van Guus Til, en in de slotfase van de eerste helft werd Kairat door AZ met de rug tegen de muur gezet. Na een prachtige lange bal van Idrissi kopte de vrijstaande Til van dichtbij op de handen van Plotnikov, terwijl een hard schot van Dorin Rotariu ook werd gekeerd. Bij het doelpunt was Plotnikov overigens in de fout gegaan: hij tastte mis na een corner en via een scrimmage kreeg Til het leer binnen.

Het slot van het eerste bedrijf was hoopgevend, maar na rust bleek de achterstand toch te groot om te overbruggen. AZ kwam nog goed weg, toen Kairat een vrije trap kreeg in het strafschopgebied na een terugspeelbal die door Bizot in de handen werd genomen. Met zo ongeveer het hele elftal op de doellijn hield AZ het leer uit het doel, na de indirecte vrije trap. Er kwamen nog kansen voor de Alkmaarders, maar schoten van onder meer Til, Idrissi en Teun Koopmeiners troffen geen doel. Twee gevaarlijke kopballen van de zeventienjarige Myron Boadu leidden evenmin tot de 2-1, maar dat doelpunt kwam er in de blessuretijd wel. Koopmeiners benutte een penalty overtuigend na een overtreding op Boadu.