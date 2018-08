‘Beste Portugese goalie van de toekomst’ verlaat Manchester United

Joel Pereira gaat ervaring opdoen in zijn thuisland. Manchester United laat donderdagavond weten dat de 22-jarige doelman wordt verhuurd aan Vitória Setúbal. Het contract van Pereira loopt op Old Trafford nog tot medio 2021 door.

Pereira zou bij de selectie van José Mourinho blijven, maar na de komst van Lee Grant heeft hij alsnog toestemming gekregen om te worden uitgeleend. Eerder werd de international van Portugal Onder-21, die werd geboren in Zwitserland, gestald bij Rochdale en Belenenses.

Pereira verlengde een jaar geleden zijn contract voor het laatst. Mourinho liet zich toen lovend uit over de keeper die sinds 2012 voor the Mancunians speelt en tot dusverre drie keer in actie kwam in het eerste elftal: “Joel heeft zich goed ontwikkeld vorig seizoen door hard te werken en zich iedere dag volledig in te zetten op de training.

“Ik weet dat ik dit eerder heb gezegd, maar ik denk dat, als hij deze lijn doortrekt, hij de beste Portugese doelman van zijn generatie kan worden”, sprak Mourinho. Door een eenzijdige optie kan het contract van Pereira overigens met een extra jaar verlengd worden.