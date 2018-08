Lens schittert opnieuw bij Besiktas; spits is goed voor hattrick

Besiktas heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. De Zwarte Adelaars waren vorige week met 0-2 te sterk voor B36 Tórshavn en boekten nu opnieuw een overwinning op de opponent uit de Faeröer Eilanden: 6-0. RB Leipzig rekende eerder op de avond af met het Zweedse BK Häcken.

Jeremain Lens was in de heenwedstrijd goed voor een doelpunt en een assist en het was dan ook niet verwonderlijk dat hij in de basis mocht starten. Ook Ryan Babel zat bij de eerste elf. Lens liet zich opnieuw van zijn goede kant zien, want de international van het Nederlands elftal bereidde de 1-0 van Cyle Larin met een hakbal voor en verzorgde ook de assist bij de 2-0 van Caner Erkin. Eerder had Larin met een kopbal nog de paal geraakt en was een inzet van Tolgay Arslan van de lijn gehaald.

In de tweede helft maakte Larin er na een uur 3-0 van, na voorbereidend werk van Caner. Twee minuten later werd Lens bedankt voor bewezen diensten en afgelost door Gökhan Töre. De andere Nederlander op het veld, Babel, werd na 76 minuten vervangen door Vágner Love. Laatstgenoemde benutte een strafschop, Larin completeerde zijn hattrick en ook Zaandammer Oguzhan Özyakup pikte zijn doelpunt mee.

BK Häcken - RB Leipzig 1-1

RB Leipzig zat door de zege in Duitsland (4-0) op rozen en de 1-1 remise in Göteborg was voldoende om verder te bekeren. In de eerste helft werden er nauwelijks serieuze mogelijkheden gecreëerd, maar na de pauze werd er binnen twee minuten gescoord. Massimo Bruno schoot raak na voorbereidend werk van Jean-Kévin Augustin. Via Daleho Irandust deed Häcken vijf minuten voor tijd wat terug, maar verder kwam men niet meer.