Feyenoord plukt mogelijk vruchten van voortijdige uitschakeling AZ

Als Feyenoord in de derde voorronde van de Europa League afrekent met AS Trencín, hebben de Rotterdammers in de laatste voorronde een geplaatste status. Daardoor ontloopt het team van Giovanni van Bronckhorst de grootste clubs bij de loting van aankomende maandag. Feyenoord heeft de geplaatste status te danken aan de uitschakeling van AZ tegen Kairat Almaty.

Voorafgaand aan de wedstrijden van donderdagavond behoorde Feyenoord in theorie nog tot de ongeplaatste ploegen. Door de verrassende uitschakeling van Sparta Praag (tegen het Servische Spartak Subotica) en de eliminatie van AZ steeg Feyenoord twee plekken, net genoeg voor een geplaatste status. Eerst zal de winnaar van de KNVB Beker echter nog moeten afrekenen met Trencin, in de wedstrijden die plaatsvinden op donderdag 9 en 16 augustus.

Vitesse, dat zich donderdag ontdeed van Viitorul, neemt het op die dagen op tegen FC Basel. Als de Arnhemmers stunten en doorstoten, dan hebben ook zij een geplaatste status in de laatste voorronde. Toch kunnen ook tussen de potentiële tegenstanders van Feyenoord en Vitesse zware ploegen zitten.

Clubs als RB Leipzig, Partizan Belgrado, HNK Rijeka, Atalanta en Girondins Bordeaux zijn nog in de race. Als zij de laatste voorronde bereiken, hebben ze een ongeplaatste status. Hetzelfde geldt voor Sturm Graz, dat woensdag door Ajax werd uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. De Oostenrijkers stromen in de derde Europa League-voorronde in.