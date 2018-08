Vitesse scoort drie keer en bekert verder in Europa League

Vitesse heeft zich verzekerd van deelname aan de derde voorronde van de Europa League. De club uit Arnhem nam een 2-2 gelijkspel mee uit Roemenië en rekende in return af met Viitorul: 3-1. Tim Matavz, Bryan Linssen en Roy Beerens maakten donderdag de doelpunten voor de Eredivisionist.

Matavz nam na een kwart wedstrijd het eerste doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening. Hij tikte de bal binnen na een kopbal van Jake Clarke-Salter. Voor de openingstreffer was er nog maar weinig gebeurd: Eduardo tikte een schot van Ianis Hagi naast, Alexander Büttner liep zich stuk op de vijandelijke verdediging en een vrije trap van diezelfde Büttner zeilde na achttien minuten over het doel. Vier minuten later was het dus alsnog raak in GelreDome.

In het vervolg van de eerste helft kreeg het Vitesse van trainer Leonid Slutsky nog enkele mogelijkheden: doelman Valentin Cojocaru verwerkte een afstandsschot van Beerens tot hoekschop en kon een poging van aanwinst Matus Bero, die de voorkeur had gekregen boven Thomas Bruns, klemvast pakken. Matavz kopte hierna na een voorzet van Beerens over en Linssen trof met een kopbal de lat. Het Viitorul van Gheorghe Hagi ontsnapte.

In de tweede helft werd het alsnog 2-0: Linssen schoot via Cojocaru al gauw binnen. De geelzwarten zaten op rozen, maar het bezoek uit Roemenië kwam snel dichterbij. Denis Dragus schoof de aansluitingstreffer binnen en daardoor was de spanning volledig terug. Linssen en Beerens kregen hierna kansjes om er 3-1 van te maken, maar eerstgenoemde schoot tegen de defensie op en de poging van Beerens verdween naast het doel van Cojocaru.

Intussen had Slutsky tweemaal gewisseld: Bruns verving Bero en de geblesseerde Clarke-Salter werd afgelost door Maikel van der Werff. Vitesse kwam echter niet meer in de problemen: na 77 minuten besliste Beerens de wedstrijd door de bal over de keeper heen te wippen na een foute terugspeelbal van Sebastian Mladen. Hij maakte zijn eerste Europese doelpunt in zijn 44e wedstrijd. Matavz had er nog 4-1 van kunnen maken, maar het schot van de Sloveen was te zacht om Cojocaru te verontrusten. In de volgende ronde wacht een tweeluik met FC Basel.