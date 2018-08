Brands neemt afscheid van aankoop van veertien miljoen euro

Ashley Williams heeft Everton verlaten. Stoke City communiceert dat de 33-jarige centrale verdediger komend seizoen wordt gehuurd van de club uit Liverpool. Het is onduidelijk of er een optie tot koop in de overeenkomst is opgenomen.

De 79-voudig international van Wales is de zesde zomeraanwinst voor the Potters, die getraind worden door manager Gary Rowett. Benik Afobe, Peter Etebo, James McClean, Tom Ince en Adam Federici gingen hem voor. Williams ruilde Swansea City in 2016 voor circa veertien miljoen euro in voor Everton en speelde 73 duels voor the Toffees.

“We hadden in Bruno Martins Indi en Ryan Shawcross twee erg goede en ervaren centrumverdedigers, maar ik vond het vanwege de concurrentie belangrijk om nóg een ervaren verdediger toe te voegen. Ashley is in het verleden voor big money getransfereerd en kent tot dusverre een fantastische carrière”, aldus Rowett.

“Ervaring op die positie (de verdediging, red.) kan van waarde zijn, want daardoor kun je een wedstrijd lezen”, besluit de manager. Algemeen directeur Tony Scholes voegt toe: “De staat van dienst en de ervaren van Ashley spreken voor zich. Ik twijfel er niet aan dat hij een geweldige toevoeging zal zijn voor ons team in de Championship.”