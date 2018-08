‘Potentiële opvolger Lozano’ verlaat Standard Luik voor miljoenencontract

In de derde voorronde van de Champions League hoeft Ajax geen rekening te houden met Junior Edmilson. De vleugelaanvaller heeft Standard Luik verlaten voor een lucratief, vierjarig contract bij de Qatarese kampioen Al-Duhail: Edmilson gaat 2,5 tot 3,5 miljoen euro per jaar verdienen. Naar verluidt houdt Standard minder dan twee miljoen euro over aan de transfer.

Junior Edmilson maakte zijn overstap anderhalve week geleden al bekend, na de wedstrijd tegen Club Brugge (2-1 nederlaag) om de Belgische Supercup. In dat duel maakte linkspoot zijn laatste doelpunt voor Standard. De Belg van Braziliaanse komaf werd geboren in Luik en speelde tussen 2006 en 2012 in de jeugdopleiding van de Rouches. Hij debuteerde bij STVV in het betaald voetbal, maar keerde in januari 2016 terug op Sclessin.

Namens Standard kwam de 23-jarige buitenspeler tot 91 wedstrijden 23 keer doelpunten. Hij werd deze week gepresenteerd in Qatar en debuteerde donderdag al in de strijd om de Sheikh Jassem Cup, de Qaterese Supercup. In het Jassim Bin Hamad Stadion in Doha werd Junior Edmilson na een uur vervangen, bij een stand van 1-1. Uiteindelijk won Al-Rayyan met 5-3 in de strafschoppenserie.

Eerder verkocht Standard Luik met Ishak Belfodil al een belangrijke speler. Met de komst van Maxime Lestienne heeft de bekerhouder van België overigens al ingespeeld op het vertrek van Junior Edmilson. Edmílson Junior werd door PSV gezien als mogelijke opvolger van Hirving Lozano, mocht de Mexicaan nog vertrekken. Wolverhampton Wanderers, West Ham United, Sassuolo, Genoa en Fiorentina werden ook genoemd, maar uiteindelijk is de keuze dus gevallen op een avontuur in Qatar.