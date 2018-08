‘Lopetegui is verre van overtuigd en plaatst spits op transferlijst’

Raúl de Tomás verlengde zijn contract in juni tot de zomer van 2023, maar toch gaat hij Real Madrid waarschijnlijk verlaten. Libertad Digital meldt dat de aanvaller trainer Julen Lopetegui niet heeft overtuigd en moet vertrekken.

Tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten kwam De Tomás slechts 28 minuten in actie. Enkel de internationals die vanwege hun deelname aan het WK later aanhaakten, speelden minder minuten. Real is nog bezig met het halen van een nieuwe spits, maar of die operatie nu slaagt of niet, voor De Tomás is er geen toekomst in de hoofdstad.

De voormalig jeugdinternational van Spanje, die ook over een paspoort beschikt van de Dominicaanse Republiek, sloot zich in 2004 aan bij de jeugdopleiding van Real. Hij speelde slechts één officiële wedstrijd in het eerste, want in oktober 2014 kwam hij veertien minuten in actie in de bekerwedstrijd tegen Cornellà (1-4 winst).

De Tomás werd verhuurd aan Córdoba, Real Valladolid en Rayo Vallecano en voor laatstgenoemde club maakte de spits vorig seizoen 24 doelpunten. Daarmee leverde hij een grote bijdrage aan het kampioenschap van los Franjirrojos. Naar verluidt heeft datzelfde Vallecano interesse, maar zit ook Valladolid op het vinkentouw.